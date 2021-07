Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Gestürzt

Steinach (ots)

Ein Motorradfahrer war am Sonntagmorgen auf der L103 unterwegs. Gegen 10.30 Uhr kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe Geisberg von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitpanke. Ein vorsorglich eingetroffener Rettungshubschrauber wurde glücklicherweise nicht benötigt, da sich der Zweiradlenker lediglich leichte Blessuren zuzog. An Seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell