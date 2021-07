Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hausach (ots)

Am Sonntagvormittag ereignete sich auf der B 294 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Rennradfahrerinnen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 11.15 Uhr befur eine Rennradgruppe, bestehend aus neun Radfahrern, die B 294 von Wolfach kommend, in Richtung Hausach. Kurz vor der Einmündung Hausach wollte die Gruppe auf den linken Radfahrerstreifen abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr abbremsen. Eine 61-jährige Radfahrerin kollidierte mit der vor ihr bremsenden 44-jährigen Rennradfahrerin, sodass beide stürzten. Eine dicht hinter der 61-Jährigen fahrende 43-Jährige konnte dieser nicht ausweichen, weshalb auch sie zu Fall kam. Die 61 und 43 Jahre alten leicht verletzten Frauen wurden mit dem Krankenwagen in das umliegende Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

/lk

