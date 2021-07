Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

Lahr (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag einen im Brädleweg abgestellten Mercedes in Brand gesteckt. Kurz nach Mitternacht rückten neben den Beamten des Polizeireviers Lahr und der Kriminalpolizei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr aus. Trotz des schnellen Einschreitens brannte der vordere Teil des Fahrzeugs komplett aus. Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert. Ob eine dieser Personen mit dem Feuer in Verbindung steht und ob der Fahrzeugbrand am 19.07.2021 mit dem Vorfall zusammenhängt, wird nun geprüft.

