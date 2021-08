Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrräder aus Tiefgarage entwendet, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Tiefgarage in der Straße "Am Acherrain" und entwendeten dort zwei abgeschlossene Pedelecs der Marke "Cube" im Wert von rund 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch sind nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagabend etwas Verdächtiges beobachten konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegengenommen.

/ma

