Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Brand in einem Wohnhaus

Au am Rhein (ots)

Au am Rhein - Brand in einem Wohnhaus

Am Samstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, wurde von Anwohnern über Notruf ein Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus in Au am Rhein gemeldet. Es folgte ein Großeinsatz der Feuerwehren Au am Rhein mit Unterstützung der Wehren aus Durmersheim, Bietigheim und Elchesheim-Illingen. Alle Anwohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen, zwei Anwohner mussten aber vom Rettungsdienst vor Ort wegen eines Schocks behandelt werden. Nach einer Stunde war der Brand im Dachgeschoß gelöscht. Brandausbruch war in der dortigen Wohnung, die durch den Brand unbewohnbar wurde. Zur Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen folgen. Es entstand ein Schaden von 200.000 Euro.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell