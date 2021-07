Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl von hochwertiger Armbanduhr

Zeugen gesucht!

Baden-Baden (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:45 Uhr verwickelte eine Dame im Bereich des Augustaplatzes in Baden-Baden einen 70-jährigen in ein Gespräch und ergriff hierbei dessen Hand. Nach dem Gespräch bestieg die Dame ein Fahrzeug und entfernte sich in Richtung Bertholdplatz. Der 70-jährige bemerkte erst jetzt, dass ihm während des Gesprächs seine hochwertige Armbanduhr entwendet wurde. Zu der Dame gibt es bislang folgende Beschreibung: Circa 30 Jahre alt, langes schwarzes Haar, kräftige Figur, lilafarbenes Kleid. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden. /BALG

