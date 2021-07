Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hoher Diebstahlsschaden, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht auf Freitag gewaltsam Zutritt in ein Ladengeschäft in der Merkurstraße verschafft. Der Einstieg erfolgte über ein mit Gitterstäben gesichertes Fenster. Die ermittelnden Polizeibeamten gehen davon aus, dass das Entfernen dieser Gitterstäbe in der Nachbarschaft hörbar gewesen sein müsste. Aus dem Inneren des Verkaufsraumes wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere hochwertige Uhren und Schuhe entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Wer im relevanten Zeitraum zwischen 0 Uhr und 5 Uhr in Tatortnähe verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, entsprechende Geräusche hören konnte oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzten.

/as

