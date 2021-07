Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Seitlicher Zusammenstoß

Ringsheim (ots)

Ein Unfall auf der A5 beschäftigte die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg am Donnerstagmorgen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Ford fuhr von der Anschlussstelle Rust auf die Autobahn ein und übersah wohl einen vorfahrtsberechtigten Lastkraftwagen mit Anhänger. Dessen Führer musste stark abbremsen und nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Ford zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem auf der linken Spur in Höhe des Anhängers fahrenden Skoda, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand. Der Ford-Fahrer verließ zunächst die Unfallstelle, meldete sich jedoch wenig später bei der Polizei.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell