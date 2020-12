Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Verurteilten fest und vollstreckt U-Haftbefehl

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag stellte die Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Erbil eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war.

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls endete die Reise eines 60-Jährigen am Düsseldorfer Flughafen. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hatte den Deutschen bereits im August 2017 rechtskräftig wegen Verletzung der Bilanzierungspflicht in drei Fällen und Insolvenzverschleppung zu einer Gesamtgeldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt. Bisher hatte sich der Mann mit irakischen Wurzeln auf die ergangene Ladung zum Strafantritt nicht gestellt und hatte sich im Ausland verborgen gehalten.

Da der in Polen lebende Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4.573,50 Euro nicht begleichen konnte, wurde er nach seiner Festnahme in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Des Weiteren haben ihn die Staatsanwaltschaft Hamburg und das Finanzamt Hamburg (Prüfdienste und Strafsachen) zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben, um ihm im Rahmen einer Straftat (Steuerhinterziehung) postalisch erreichen zu können.

Am Abend wurde ein 34-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul vorstellig gegen den das Amtsgericht Bielefeld Untersuchungshaft angeordnet hatte. Dem Deutschen wird vorgeworfen in drei Fällen ein Fahrzeug geführt zu haben, obwohl er die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Dabei soll es sich zum einen um das vorsätzliche Führen eines Kraftfahrzeuges im Februar 2020 in Köln handeln und zum anderen in Bielefeld im März 2020. Hierbei soll er im Rahmen einer Polizeikontrolle wahrheitswidrig geäußert haben im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Zudem ist der Deutsche mit russischen Wurzeln ohne Angaben von Gründen im Oktober nicht zu dem Verhandlungstermin erschienen. Da der 34-Jährige nicht mehr unter seiner Kölner Adresse erreichbar ist und der Aufenthaltsort als unbekannt gilt, besteht Fluchtgefahr. Aufgrund dessen wird der Gesuchte nach seiner gestrigen Festnahme heute bei dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

