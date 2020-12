Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwarzfahren, Beleidigung und Widerstand Bundespolizei nimmt betrunkenen Mann in Gewahrsam

PaderbornPaderborn (ots)

Am Dienstagabend (15.Dezember) haben Beamte des Bundespolizeireviers Paderborn einen stark alkoholisierten 21-jährigen Deutschen aus Nienheim zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der junge Mann hatte zuvor die S 5 ohne Fahrausweis genutzt und beleidigte die Einsatzkräfte im Rahmen der Identitätsfeststellung fortlaufend. Bei der verbalen Aggressivität beließ er es jedoch nicht. Im weiteren Verlauf schubste er einen Polizeibeamten und wollte sich der Kontrolle entziehen. Die Bundespolizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und leiteten zusätzlich zu dem Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Beleidigung ein weiteres Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

