POL-OG: Lahr - Fahrzeugbrand

Am 01.08.2021 wurde der Integrierten Leitstelle Ortenaukreis um 00:20 Uhr gemeldet, dass in der Moltkestraße in Lahr ein Fahrzeug in Brand geraten ist. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Das Fahrzeug, eine Mercedes B-Klasse, wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro taxiert. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Inwieweit Tatzusammenhang mit den zurückliegenden Fahrzeugbränden in Lahr im Juli 2021 besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

