Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter Räuber flüchtig - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Heute, um 11.40 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann ein Geschäft an der Essener Straße (Lehmkuhle). Er verwickelte die Verkäuferin zunächst in ein fingiertes Verkaufsgespräch. Dann trat er an der Kasse hinter sie und forderte die Frau auf die Kasse zu öffnen. Bewaffnet war er mit einer Eisenstange und einem Messer. Er griff in die Kasse, raubte das Bargeld und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Die 57-jährige Essenerin wurde dabei nicht verletzt.

Zur Täterbeschreibung:

ca. 1,75 m groß, schmale Statur, ca. 25 Jahre alt, kurzes dunkles Haar, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie mit weißer Aufschrift 'Ruhrpott', einer schwarzen Jeans, einer dunklen Kopfbedeckung und einer schwarzen Maske mit Aufschrift 'Ruhrpott'

Die Polizei sucht nun Zeugen (Tel.: 0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell