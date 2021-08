Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der B58 - zwei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, um 14.10 Uhr, auf der Weseler Straße verletzten sich ein Motorradfahrer schwer und eine Autofahrerin leicht. Ein 63-jähriger Bottroper fuhr mit einem Motorrad auf der Weseler Straße (B58) in Richtung Deuten. Zeitgleich war eine 39-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Straße "Im Schöning" unterwegs. An der Weseler Straße bog sie nach links ab und stieß dabei mit dem Zweiradfahrer zusammen. Beide verletzten sich. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit gesperrt.

