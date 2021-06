Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Handtasche aus Einkaufwagen gestohlen

Freiburg (ots)

Eine 35-jährige Frau befand sich am Montag, 28.06.2021, gegen 13.00 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt. Ihre Handtasche legte sie in den Einkaufswagen. Ein Unbekannter nutzte diese Gelegenheit und entnahm in einem günstigen Moment die Handtasche aus dem Einkaufswagen. In der Handtasche befanden sich Bankkarten, Ausweisdokumente sowie ein hochwertiges Smartphone. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt.

