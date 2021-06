Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Bedienungsgeldbörse gestohlen

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 27.06.2021, konsumierte zwei Unbekannte einige Getränke in einer Gastwirtschaft. Beim Bezahlen der Getränke hatten die beiden Unbekannten den Kellner vermutlich beobachtet, wie dieser die Bedienungsgeldbörse in eine Schublade hinter der Theke ablegte. Als der Kellner in einem anderen Raum Gäste bediente, nutzten die beiden Unbekannten den Augenblick, entnahmen die Bedienungsgeldbörse aus der Schublade und rannten aus dem Lokal. In der Geldbörse befanden sich etwa 180 Euro.

