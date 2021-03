Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Kreisel Hansestr.

Mittwoch,. 10.03.2021, 13.35 Uhr

Am Mittwoch Nachmittag wurde der Polizei eine Unfallflucht berichtet, welche sich gegen 13.35 Uhr im Kreisel Hansestr./Auffahrt B 3 ereignet hatte.

Eine 63-jährige Einbeckerin war von der B 3 kommend in den Kreisel eingefahren und wollte ihn in Rtg. Hansestr. wieder verlassen. Hierbei sei ihr Fahrzeug von einem roten Pkw gestriffen worden, der von Markoldendorf kommend, in den Kreisel eingefahren war.

Der Fahrer dieses Pkw habe seine Fahrt aber unbeirrt fortgesetzt. Die Schadenshöhe am geschädigten Pkw ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell