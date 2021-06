Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach-Bleibach: Entwendetes Mountainbike sucht seinen Eigentümer

Freiburg (ots)

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers kontrollierte die Polizei am späten Montagabend 28.06.2021, einen jungen Mann, der sich in Bleibach augenscheinlich auffällig und verdächtig verhielt. Bei der näheren Kontrolle prüfte die Polizei auch die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades, welches der Mann mit sich führte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei steht fest, dass das Fahrrad entwendet wurde. Sehr wahrscheinlich in den letzten Tagen vor dem REWE-Markt in Bleibach. Es handelt sich um ein rotes Mountainbike der Marke "Active Bike". Derzeit liegt der Polizei noch keine Verlust- oder Diebstahlanzeige vor, sodass sich weitere Maßnahmen schwierig gestalten werden. Das Fahrrad befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Das Polizeirevier Waldkirch (07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades.

