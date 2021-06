Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am 28.06.21, gg. 10:45 Uhr befuhr eine 79-jährige Pkw-Fahrerin die Freiburger Straße in Richtung Titisee. Auf Höhe eines Gemüsestandes wollte die Fahrerin nach derzeitigem Ermittlungsstand, nach rechts auf den angrenzenden Parkplatz abbiegen, wobei sie hierbei einen auf dem danebenliegenden Radweg, in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer übersah. Der Fahrradfahrer versuchte noch dem abbiegenden Pkw auszuweichen, was ihm aber nur bedingt gelang. Der 49-jährige Zweiradfahrer kollidierte mit dem Pkw im Bereich der Beifahrertüre, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich erheblich verletzte. Das ebenfalls hinzugerufene DRK verbrachte den verletzten Mann in eine örtliche Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein getragener Fahrradhelm verhinderte schlimmere Kopfverletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell