POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall - Recklinghäusern leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine leicht Verletzte ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls auf der Friedrich-Ebert-Straße. Eine 28-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt, als ihr ein 66-jähriger Autofahrer aus Dülmen von hinten auffuhr. Die Recklinghäuserin hatte zuvor verkehrsbedingt bremsen müssen. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr vier Monate alter Sohn wurde vorsorglich mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 15.20 Uhr.

