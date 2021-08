Polizei Hamburg

POL-HH: 210802-4. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-Dulsberg - erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.08.2021, 14:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Dulsberg, Alter Teichweg

Nachdem gestern am frühen Sonntagnachmittag in Dulsberg ein 21-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden war, fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen war der 21-Jährige im Alten Teichweg aus bislang unbekannten Gründen mit zwei Männern in einen Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte einer der beiden Tatverdächtigen seinem Kontrahenten mehrere Messerstiche in den Bereich des Oberkörpers und des Arms. Der 21-Jährige wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und begab sich in einen nahegelegenen Imbiss, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen die eingesetzten Kräfte im nahen Umfeld des Tatorts zwei Verdächtige im Alter von 24 und 39 Jahren vorläufig fest, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung übereinstimmte. Bei der Durchsuchung des Jüngeren fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana und stellten sie sicher. Gegen beide Tatverdächtige besteht außerdem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes.

Da sich der Tatverdacht gegen die Festgenommenen im Verlauf der weiteren Ermittlungen nicht erhärtete, wurden sie mit einer Meldeauflage für die Ausländerbehörde wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Der Geschädigte befindet sich nach einer zwischenzeitlich erfolgten Operation außer Lebensgefahr.

Die gesuchten Täter werden übereinstimmend wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkelhäutig (afrikanisches Erscheinungsbild) - ca. 180 cm groß - 18 - 30 Jahre alt - dunkle Bekleidung mit Kapuze

Einer der Männer war Bartträger.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell