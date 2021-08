Polizei Hamburg

POL-HH: 210802-1. Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt am S-Bahnhof Mittlerer Landweg

Tatzeit: 31.07.2021, 23:54 Uhr; Tatort: Hamburg-Billwerder, S-Bahnhof Mittlerer Landweg

Am späten Samstagabend kam es am S-Bahnhof Mittlerer Landweg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein Tatverdächtiger muss sich heute vor dem Haftrichter verantworten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war es zwischen dem 24-jährigen Geschädigten und dem Tatverdächtigen, einem 28-jährigen Afghanen, bereits im Verlauf des Abends während einer privaten Feier zu einem ersten Streit gekommen. Später trafen sie am S-Bahnhof Mittlerer Landweg erneut aufeinander. Vor dem Bahnhofsgebäude stritten die zwei Landsmänner zunächst verbal, im weiteren Verlauf kam es auf dem Bahnsteig zwischen ihnen und ihren jeweiligen Begleitern schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf erlitt der Geschädigte einen Messerstich in die Brust. Der Tatverdächtige und seine zwei Begleiter flüchteten.

Der 24-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Sein Zustand ist inzwischen stabil.

Noch am S-Bahnhof war es zur Festnahme eines zunächst als tatverdächtig geltenden jungen Mannes gekommen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei jedoch um einen Begleiter des 24-Jährigen. Er wurde daher wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Mordkommission (LKA 41) nahm noch in der Nacht die ersten Ermittlungen auf und wertete dabei auch Videoüberwachungsmaterial des S-Bahnhofs aus.

Am frühen Sonntagmorgen erschien der Tatverdächtige mit einem verletzten Begleiter am Polizeikommissariat 44 in Wilhelmsburg. Zur Behandlung bei einem Angriff erlittener Verletzungen baten sie um Alarmierung eines Rettungswagens. Die Beamten vermuteten einen Zusammenhang und informierten die Mordkommission. Weil sich anhand des bereits vorliegenden Überwachungsmaterials schon ein konkreter Tatverdacht gegen den 28-Jährigen begründen ließ, wurde dieser vorläufig festgenommen.

Die Ermittler durchsuchten später auch die Wohnung des Tatverdächtigen in Billwerder. Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Der Tatverdächtige muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

