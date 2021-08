Polizei Hamburg

POL-HH: 210801-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.08.2021, gegen 02:30 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Bereich Adenauerallee

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Adenauerallee ein lebensgefährlich verletzter Mann aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen wurden heute in den frühen Morgenstunden im Eingangsbereich eines Cafés am ZOB auf den schwer verletzten 26-jährigen Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der Geschädigte, dem offenbar eine Stichverletzung im Unterbauch zugefügt worden war, wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Er befindet sich in Lebensgefahr. Die Mordkommission (LKA 41) hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen aufgenommen. Sowohl die Hintergründe als auch der genaue Tatort sind bislang noch unklar.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Th.

