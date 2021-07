Polizei Hamburg

POL-HH: 210730-2. Jedes Tor ein Volltreffer - Scheckübergabe an die "Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V." - Einladung für Medienvertreter

Zeit: 02.08.2021, 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Straße 39, Polizeiliegenschaft

Die Akademie der Polizei Hamburg und das Polizeimuseum haben in einer gemeinsamen Spendenaktion für jedes geschossene Tor des HSV in der Saison 2020/2021 Geld gesammelt. Erfreulicherweise waren die Rothosen in der vergangenen Zweitligasaison mit 71 geschossenen Toren die Treffsichersten, sodass am Montag ein Scheck über fast 4.000 Euro übergeben werden kann.

Dieses Geld kommt dem Spendenprojekt "Knack den Krebs" der Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V. zugute, die Krebs erkrankten Kindern und ihren Familien wertvolle Unterstützung in dieser belastenden Lebensphase bietet.

Neben Maren Blohm als Vertreterin der Fördergemeinschaft, dem Leiter des Fachstabes der Polizeiakademie, André Martens, und dem Leiter des Polizeimuseums, Joachim Schulz, wird auch ein Fußballprofi der Ersten Mannschaft des HSV vor Ort sein.

Hiermit lädt die Polizei Hamburg interessierte Medienvertreter zur Übergabe des Spendenschecks ein. Für O-Töne stehen ausschließlich Frau Blohm, Herr Martens und Herr Schulz im Anschluss zur Verfügung.

Hinweis:

Die Veranstaltung wird unter freiem Himmel abgehalten. Im Sinne des Infektionsschutzes bitten wir nur teilzunehmen, wenn ein vollständiger Corona-Impfschutz, eine Genesung bzw. ein aktueller negativer Corona-Test nachgewiesen werden kann. Des Weiteren bitten wir, die allgemeinen Corona-Regeln zu beachten und während der Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, da der Mindestabstand von 1,5 Meter ggf. nicht immer gewährleistet werden kann.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis 02.08.2021, 12:00 Uhr per E-Mail unter "polizeipressestelle@polizei.hamburg.de" an.

Ein Vertreter der Polizeipressestelle ist vor Ort und steht Ihnen organisatorisch zur Verfügung.

