Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Verkehrsunfall in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt ist am Mittwoch, 28. Juli 2021, eine Autofahrerin verletzt worden. Die 52-jährige Frau aus Gladbeck war gegen 9.45 Uhr mit einem Fahrzeug auf der Elisabethstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Weberstraße kollidierte ihr Auto mit einem von rechts kommenden Wagen einer 27 Jahre alten Gelsenkirchenerin. Das Auto der 52-Jährigen fuhr anschließend in die Außenwand eines Hauses an der Weberstraße. Durch die Kollision wurde die Gladbeckerin verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug wurde im Anschluss abgeschleppt.

