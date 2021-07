Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er fortlaufend einen Einsatz gestört hat, haben Einsatzkräfte der Polizei am späten Mittwochabend, 28. Juli 2021, einen 44 Jahre alten Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen. Gegen 23.45 Uhr wurden die Beamten zur Strundenstraße in Horst alarmiert, da dort vier Frauen in Streit geraten waren. Nach ihrem Eintreffen versuchten die Polizisten den Sachverhalt zu klären, wurden aber fortwährend vom 44-Jährigen gestört. Mehrmaligen Aufforderungen, sich ruhig zu verhalten, kam der Mann nicht nach, weshalb ihm schließlich ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Auch dieser Aufforderung kam der Gelsenkirchener nicht nach, stattdessen beleidigte er die Beamten und spuckte in ihre Richtung. Daraufhin wurde der Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe versuchten daraufhin, die Maßnahme zu behindern, konnten aber von den Einsatzkräften zurückgehalten werden. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Gefangenenbefreiung.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell