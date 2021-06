Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Betrunkene verursachen Unfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag, 06.06.2021, um 01:11 Uhr, fuhr ein Pkw in der Straße am Jägerhof in Breisach zunächst gegen ein Straßenschild und im Anschluss auf einen großen Stein, auf welchem das Fahrzeug hängen blieb. Beim Eintreffen der Polizei stiegen zwei betrunkene Personen aus dem hinteren Bereich des Fahrzeuges aus und berichteten, dass ein Dritter gefahren und nun flüchtig sei. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang, insbesondere zum Fahrzeugführer folgen.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell