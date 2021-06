Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Fahruntüchtig mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag, 06.06.2021, um 08.38 Uhr, wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Ihringer Landstraße in Breisach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben einem fehlenden Versicherungsschutz wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer einen Promillewert von rund 1,2 Promille hatte. Bereits am Donnerstag, 03.06.2021, um 18:40 Uhr, wurde ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Cannabis fahrend in der Adalbert-Stifter-Straße in Breisach festgestellt. Beide Männer erwartet nun ein Straf-/Ordnungswidirigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell