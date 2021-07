Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerverletzt nach Sturz mit Pedelec - Wülfrath - 2107118

Am Samstag, den 24.07.2021, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pedelec den Fahrradweg hinter einem Dicounter am Hundertwasserweg in Wülfrath aus Richtung Flehenberg entlang. An der Einmündung zur Düsseler Straße wollte sie nach rechts abbbiegen, kam auf dem mit Schotter versehenen Radweg zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Am Pedelec entstand lediglich geringer Sachschaden.

