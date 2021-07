POL-ME: Mit vollem Eifer dabei ! - Velbert - 2107117

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Mit vollem Eifer dabei waren in den vergangenen Tagen die Kinder der Ferienbetreuung aus der OGS am Förderzentrum Nord in Velbert, als es bei ihrer "Projektwoche Fahrrad" darum ging, praktische Übungen auf dem Schulhof zu fahren. Das Thema "Fahrrad und Fahrradfahren" stand in der letzten der drei Betreuungswochen auf dem Plan. Hierzu hatte das Team der Velberter OGS Polizeioberkommissarin (POKin) Susanne Wulf, von der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann, eingeladen. Die Ferienbetreuung fand in den ersten drei Wochen der aktuellen Sommerferien statt und wurde durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung Mary Ward, die auch sonst die 4 OGS Gruppen am Förderzentrum leiten, - Veronika Hombücher ( Dipl. Sozialarbeiterin ), - Philipp Beckmann ( Ba. Soziale Arbeit ), - Torben Schöne ( Erzieher ) - Sebastian Hoffmann (Ba Sportwissenschaften) am Förderzentrum Nord durchgeführt. Von POKin Susanne Wulf wurden Themen zum verkehrssicheren Fahrrad, zu Helm, Sichtbarkeit und natürlich auch die wichtigsten Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen besprochen. Nachdem auch das verkehrssichere Fahrrad vorgestellt worden war, wurden alle Helme richtig angepasst und Sättel, Lenker und Bremsen individuell für jedes Kind eingestellt, damit es bei den praktischen Übungen keine Komplikationen gab. Dann konnten auf dem Schulhof endlich verschiedene praktische Fahrübungen zum Training von Gleichgewicht, Koordination und Wahrnehmung gemacht werden. Am letzten Tag kamen abschließend auch noch einzelne Sequenzen für das Training zur Vorbereitung auf den Straßenverkehr an die Reihe, so zum Beispiel die Vorfahrtsregeln, das rechts Abbiegen und das Vorbeifahren an einem Hindernis. Alle Kinder waren stets mit vollem Eifer dabei und wer noch nicht mit dem Fahrrad fahren konnte, konnte eben auch auf dem Roller mitmachen. Alle Beteiligten waren sich einig: "Eine tolle Sache, die im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden sollte!"

