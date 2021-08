Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Junge bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Berufsschule verletzte sich ein 11-jähriger Bottroper bei einem Verkehrsunfall am heutigen Morgen (07.25 Uhr). Der Junge lief über die Straße, als ein 47-jähriger Essener zeitgleich mit seinem Auto auf der Straße "An der Berufsschule" in Richtung Lützowstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Junge verletzte.

