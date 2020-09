Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigungen an Schulen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

An der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum Freitagabend bis Montagmorgen eine frei zugängliche Glaseingangstür im Kellerbereich. An der Schillerschule schlugen unbekannte Täter von Sonntag auf Montag ebenfalls ein Kellerfenster ein. Die Polizeiwache Oggersheim sucht nun Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann Angaben dazu machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

