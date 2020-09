Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Autos eingedrungen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 18.09.2020, 17:30 Uhr, und dem 20.09.2020, gegen 13 Uhr, wurde eine Wackerstampfer im Wert von über 2000 Euro von einem Pritschenwagen gestohlen. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Rosenwörthstraße abgestellt.

Auch in der Karl-Theodor-Straße kam es zu einem Einbruch in ein Auto. Das Fahrzeug der Marke Ford wurde dort am 19.09.2020, 17 Uhr, geparkt. Als der 31-Jährige Autobesitzer am 20.09.2020, 10 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch. Es wurden Gegenstände im Wert von 50 Euro gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

