Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Alleinunfall - Kradfahrer stürzt

Recklinghausen (ots)

Heute Mittag, gegen 11 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Motorradfahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung A 42. Zuvor war er von der Pallasstraße, nach rechts, auf die Bahnhofstraße abgebogen. An einer Verkehrsinsel verlor der Mann aus Castrop-Rauxel aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der leicht Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell