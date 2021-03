Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Mülleimer beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2021, gegen 01:20 Uhr, wurde ein qualmender Mülleimer in der Heinigstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand dieser bereits in Vollbrand und wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Außerdem brannte nur einige Meter entfernt ein weiterer Mülleimer. Beide wurden durch das Feuer zerstört. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die genaue Ursache für die Brände ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

