Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, um 07:30 Uhr, stürzte ein 65-jähriger Rollerfahrer aus Mülheim an der Ruhr aufgrund von Glätte auf der Osterfelder Straße. Zu einen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gefahren. Am dem Roller entstand 300 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell