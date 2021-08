Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Kraneburgstraße hat es in der Nacht auf Donnerstag eine Unfallflucht gegeben. Eine Frau war gegen 2.15 Uhr aufgewacht, weil sie einen lauten Knall gehört hatte. Darauhfin stellte sie fest, dass ihr blauer VW Beetle, der in einer Parkbucht abgestellt war, beschädigt ist. Ein anderes Fahrzeug konnte sie nicht mehr erkennen. Der Schaden am Beetle wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Datteln:

Auf der Sankt-Vincenz-Straße wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein grauer VW Tiguan angefahren und im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Herten:

Auf der Hertener Straße wurde am Mittwoch ein grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 15.20 Uhr eine Autofahrerin mit Wohnwagenanhänger gesehen, die vor dem Golf einparken wollte - und dabei offensichtlich das Auto anfuhr. Nach dieser Frau wird jetzt gesucht. Sie wurde wie folgt beschrieben: 65 bis 70 Jahre, rote zusammengebundene längere Haare. Sie soll in einem dunkelgrünen Auto gesessen haben und sich den Schaden sogar kurz angesehen haben, danach aber weggefahren sein. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Waltrop:

Auf dem Nordring hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein grauer Seat Leon beschädigt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet, der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

