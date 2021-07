Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen mehrere teure Uhren aus Geschäft in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (12.07.2021) sind Unbekannte gegen 2:30 Uhr in einen Laden auf der Marktstraße in Rheydt eingebrochen. Gegen 2.45 Uhr wurde der Polizei der Einbruch gemeldet.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass die Glastüre des Geschäfts eingeschlagen wurde um in den Verkaufsbereich zu gelangen. Aus der Auslage im Schaufenster wurden mehrere teure Uhren der Marke Jacques Lemans entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell