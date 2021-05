Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank Zeugin konnten Unfallflucht und weitere Straftaten schnell aufgeklärt werden -#polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist am Montagabend (17.05.2021) eine Unfallflucht aufgeklärt worden. Die 22-jährige Frau beobachtete in der Straße "Auf der Maibras" einen PKW-Fahrer, der sein Fahrzeug aus einer Parklücke herausfahren wollte. Hierbei stieß er gegen ein anderes geparktes Auto und beschädigte dies. Der Verursacher sowie dessen Begleitperson schauten sich den Schaden kurz an, stiegen dann ins Fahrzeug und verließen die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und rief sofort bei der Polizei an. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnte die 22-Jährige den Fahrzeugführer sowie dessen männlichen Begleiter genau beschreiben. Noch während der Unfallaufnahme erschien dann eine Frau vor Ort und gab an, dass sie den Unfall verursacht habe. Aufgrund der Zeugenaussage konnte die Polizei jedoch diese Auskunft als falsch einstufen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Unfallfahrer um den 27-jährigen Mann der vermeintlichen Fahrerin gehandelt hatte. Eine Überprüfung des 27-Jährigen ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war er alkoholisiert. Im weiteren Verlauf ergab sich, dass er vor wenigen Tagen in Holland noch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine Blutentnahme sowie eine umfangreiche Strafanzeige waren die Folge.

