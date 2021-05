Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter hebelten Lagerhalle auf - Akkuschrauber entwendet - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (12.05.2021) und Montagmorgen (17.05.2021) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Asdorfer Straße in Freudenberg eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen hebelten die Täter eine Stahltür mittels eines Brecheisens auf, um in das Innere zu gelangen. Ein Einbruchsversuch an einer zweiten Tür misslang. Aus der Halle klauten die Unbekannten schließlich zwei hochwertige Akkuschrauber. Tatbeute und Sachschaden belaufen sich auf rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 0271/7099-0.

