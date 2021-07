Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb kommt durch die offene Terrassentür ins Haus, während der Eigentümer mit einem Bekannten auf der Couch sitzt

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat sich am Freitag, 9. Juli, gegen 23.10 Uhr durch die offenstehende Terrassentür Zutritt zu einer Hochpaterre gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Werner-Gilles-Straße verschafft, um dort ein Paket Tabak aus der Küche zu stehlen.

Der 31-jährige Wohnungseigentümer saß währenddessen mit einem Bekannten auf der Couch im Wohnzimmer; den Rücken zur Terrassentür gerichtet. Als er ein Geräusch aus der Küche hörte, drehte er sich um und erblickte den Mann in hockender Position neben dem Küchentisch, von dem er in diesem Augenblick das Tabakpäckchen nahm. Daraufhin sprach er ihn an und der Mann floh durch die Terrassentür in den Garten, wo er versuchte auf ein Fahrrad zu steigen. Die beiden Männer eilten ihm hinterher, packten ihn und konnten ihn zum Absteigen bewegen. Der Dieb gab die Tabaktüte zurück und es kam zum Gerangel zwischen den Dreien. Als der Mann plötzlich ein Messer zückte, ließen die Freunde von ihm ab und er floh fußläufig in Richtung Mühlenstraße.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, hager, schwarze, gelockte Haare, sprach akzentfreies Deutsch, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Windjacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell