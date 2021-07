Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb auf dem Fahrrad dank Anwohner gestellt

Mönchengladbach (ots)

Dank des beherzten Eingreifens eines 58-jährigen Anwohners am Schürenweg konnte am Samstagabend, 10. Juli, gegen 19.20 Uhr ein flüchtiger Dieb gestellt werden.

Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad durch das Wohngebiet und beobachtete einen Hausbewohner dabei, wie dieser diverse Gegenstände in seiner Garage ablegte und diese offenstehend verließ. Die Abwesenheit des Eigentümers machte sich der Mann zu Nutze, um die zwei Geldbörsen, sowie zwei elektronische Geräte an sich zu nehmen. Bevor der Mann den Diebstahl jedoch vollenden konnte, kam der 45-jährige Besitzer wieder zurück und erwischte ihn somit auf frischer Tat. Nachdem sich beide kurze Zeit in der Garage gegenüber standen, stieg der Dieb auf sein Rad und floh. Der 45-Jährige folgte dem Mann; ebenfalls auf einem Fahrrad.

Auf der Flucht stellte besagter Anwohner den Dieb und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Garagenbesitzer bekam die entwendeten Gegenstände zurück und der 51-Jährige muss sich strafrechtlich verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (cr)

