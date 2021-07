Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Serie von Kennzeichendiebstählen in Waldhausen und Westend

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagvormittag, 10.07.2021, stellten mehrere Fahrzeugführer sowie Anwohner der Luisenstraße, Karstaße und Blumenberger Straße fest, dass an bislang mindestens 10 Fahrzeugen ein Kennzeichen, mehrheitlich das hintere, fehlte. Die Fahrzeughalter wurden noch nicht alle erreicht und von den Diebstählen unterrichtet.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich vor einer (Online-)Anzeigenerstattung telefonisch unter 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden, um zu klären, ob ihr Fahrzeug bereits erfasst wurde. Zeugen, die in den betreffenden Ortsteilen verdächtige, tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich ebenfalls unter der genannten Telefonnummer zu melden. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell