POL-BI: BAU/ Bielefeld-Innenstadt August-Bebel-Str./ Werner-Bock-str. Notbremsung eines Linienbusses- 83-jähriger Mann verletzt

Bielefeld (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021, befuhr ein Bus der Linie 26 gegen 15:35 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Werner-Bock-Straße. In Höhe der Kreuzung August-Bebel-Straße/Werner-Bock-Straße bremste ein vor dem Bus fahrender weißer Pkw plötzlich und ohne erkennbaren Grund abrupt ab, sodass der 25-jährige Bielefelder Busfahrer seinen Bus stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Durch die Bremsung stürzte im Bus ein 83-jähriger Bielefelder und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zur Behandlung zugeführt. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle über die Werner-Bock-Straße in Richtung Arbeitsamt. Die Polizei fragt: wer kann sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben? Hinweise an die Polizei Bielefeld unter Tel.: 0521/545-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

