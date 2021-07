Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Per Haftbefehl gesuchter Mönchengladbacher randaliert in Gotteshaus

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag (08.07.2021) wurde die Polizei gegen 13:30 Uhr zur Klosterkirche Neuwerk auf der Dammer Straße gerufen. Eine Zeugin hatte gemeldet, dass dort ein Mann in einem freizugänglichen Gebetsraum randaliere. Der Mann habe die Flöte einer Orgel abgerissen, den Gebetsstein umgeworfen und Schubladen durchwühlt, so die Zeugin.

Die Beamten entdeckten in dem Raum einen 38-Jährigen Mönchengladbacher. Der Verdächtige war auf einer Kirchenbank eingeschlafen. Der Gebetsstein war zwar unbeschädigt, die Orgel allerdings nicht. Die Beamten weckten den Mann auf. Der gab danach an, dass er die Orgel nicht beschädigt habe. Die Flöte habe schon vor seinem Eintreffen auf dem Boden gelegen. Und an dem Gebetsstein habe er sich "nur abstützen" wollen.

Bei der Feststellung der Personalien stellte sich schließlich außerdem heraus, dass gegen den 38-Jährigen ein Vollstreckungs-Haftbefehl über 11 Monate wegen Eigentumsdelikten vorliegt. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und kam ins Gefängnis. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell