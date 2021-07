Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch, 7. Juli, 23.45 Uhr und Donnerstag, 8. Juli, 18.10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhauses an der Straße Hütterbaum verschafft.

Vermutlich stiegen die Täter über den Gartenzaun und schlugen augenscheinlich die Scheibe eines rückwärtig am Haus gelegenen Fensters ein, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Haus wurde komplett durchsucht und entsprechend wüst hinterlassen. Ob und was dabei entwendet wurde, ist nach aktuellem Erkenntnisstand noch nicht abschließend geklärt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell