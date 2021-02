Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Feuerwehr Wienhausen rückt zu Schwanenrettung aus

Wienhausen (ots)

Am Vormittag des 09. Februars wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 09:32 Uhr mit dem Alarmstichwort "H1 - Schwan in der Aller angefroren" in den örtlichen Storchenweg alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzörtlichkeit stellte sich heraus, dass der betroffene Schwan sich wohl nicht auf der Aller, sondern auf dem nahegelegenen Mühlenkanal befinden sollte.

Da kein Meldender vor Ort war und eine weitläufige Erkundung des Bereiches erfolglos verlief, konnte der Einsatz knapp 20 Minuten nach Alarmierung abgebrochen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell