Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern bei Bettenfeld

Bettenfeld (ots)

Am Samstag, dem 03.07.2021, kam es gegen 10:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern nahe Bettenfeld. Der holländische Unfallverursacher befuhr in einer Gruppe von vier Motorradfahrern die K11 in Fahrtrichtung Großlittgen. Der Unfallgegner befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung in einer Gruppe von fünf Motorradfahrern. Aufgrund von Rollsplitt kam der Unfallverursacher in einer scharfen Rechtskurve zu Fall, wobei er auf die Gegenfahrbahn rutschte. Hier kollidierte er mit einem Motorrad der entgegenkommenden Gruppe. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen der Motorradgruppen in den Unfall verwickelt. Die K11 ist in beiden Fahrtrichtungen mit Verkehrszeichen ausgestattet, welche vor Rollsplitt warnen. Der Unfallverursacher zog sich schwere-, der Unfallgegner leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz war der Rettungsdienst, die Polizei Wittlich, sowie ein Abschleppunternehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell