Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Zell sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung

Enkirch (ots)

Am 04.07.2021, gg. 00:20 Uhr, wurde an einem älteren VW-Passat, der in der Straße "Am Steffensberg" abgestellt war, die Heckscheibe eingeschlagen.

Die Polizei Zell sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können. Hinweise bitte unter 06542-98670.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell