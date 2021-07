Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Prüm OT Niederprüm (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 20:10 Uhr kam es in der Ortslage Niederprüm zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Durch einen mattgrauen BMW wurden innerhalb der Ortslage Niederprüm, in der St.-Vither-Straße, in Fahrtrichtung Prüm, mehrere PKW überholt. In einer Rechtskurve wurde durch den Fahrzeugführer des mattgrauen PKWs ein Wohnwagengespann aus Nordrhein-Westfalen überholt, als sich ein heller Kleinwagen aus Richtung Prüm kommend der Kurve näherte. Der helle PKW konnte nur durch Ausweichen auf den Gehweg einen Zusammenstoß mit dem mattgrauen PKW verhindern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrzeugführer des hellen Kleinwagens, und Personen, welche Angaben zum Fahrverhalten und der Besetzung des BMWs machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

