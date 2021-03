Polizei Düren

POL-DN: Nach Zusammenstoß: Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

Jülich (ots)

Nachdem er einem vor ihm fahrenden Fahrzeug auffuhr, verließ ein 31-Jähriger zu Fuß die Unfallstelle. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung ausfindig machen und seinen Führerschein beschlagnahmen.

Gegen 15:15 Uhr am Mittwoch befuhr eine 36-Jährige die L253 von Tetz kommend in Richtung Jülich. Kurz vor dem Ortseingang von Broich beabsichtigte sie, nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen. Sie setzte den Blinker und bremste ihre Geschwindigkeit ab. Hinter ihr befanden sich drei weitere Fahrzeuge. Der direkt hinter der Frau aus Mönchengladbach Fahrende verlangsamte seine Geschwindigkeit ebenfalls und fuhr links an dem Pkw der Frau vorbei, um seine Fahrt geradeaus fortzusetzen. Der Fahrer des dritten Wagens, ein 31 Jahre alter Mann aus Hückelhoven, registrierte das Geschehen vor ihm zu spät und fuhr auf den abbiegenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt. Doch anstatt zu helfen und auf die Polizei zu warten, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle jedoch zu Fuß in Richtung Broich. Eine Streifenwagenbesatzung wurde eingesetzt, um nach dem Unfallflüchtigen zu fahnden. Mit Erfolg. Nur kurze Zeit später konnten zwei Polizeibeamte den Mann antreffen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ebenso sein Auto. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen ihn ein. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten blieb die L253 vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell